Polizei nimmt Drogendealer in Schorndorf fest

Schorndorf. Durch den Tipp eines Anrufers konnte am Freitagkurz vor 20 Uhr ein mutmaßlicher Drogendealer festgenommen werden, wie die Polizei am Montag mitteilt. Der 33-Jährige wurde im Bereich des Stadthallensees von Beamten angetroffen. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Ordnungshüter bei ihm einen Beutel mit weißem Pulver, das sich als Amphetamin herausstellen sollte.

Der 33-Jährige versuchte sich den Maßnahmen der Polizisten zu entziehen, verhielt sich unkooperativ und wurde zunehmend aggressiv. Letztlich mussten ihm Handschellen angelegt werden. Auch gegen die Verbringung zum Polizeirevier wehrte der Mann sich heftig. Im Streifenwagen versuchte er mehrfach einem Beamten einen Kopfstoß zuzufügen. Der Mann musste die Nacht in einer Gewahrsamszelle verbringen.

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart ordnete zudem eine Wohnungsdurchsuchung an. Hierbei wurden unter anderem mehrere tausend Euro Falschgeld sichergestellt. Zwei Polizeibeamte wurden bei dem Einsatz leicht verletzt. Sie konnten ihren Dienst jedoch fortsetzen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann am Samstagvormittag wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.