Ein April 2007 2.0?

Vor exakt 13 Jahren – im April 2007 schrieb das Wetter zahlreiche Schlagzeilen und stellte neue Rekorde auf. Es fiel nur ganz wenig Niederschlag, zwischen einem und zwei Liter pro Quadratmeter. Dazu schien rund 330 Stunden lang die Sonne (seit Beginn der Wetteraufzeichnungen auf der Ostalb im Jahr 1940 ist dieser Wert bislang einmalig).Bis vor zwei Jahren war der April 2007 außerdem auch der Wärmste seit Aufzeichnungsbeginn.

Im Schatten von Corona ganz still und heimlich, ist der diesjährige April drauf und dran, nahe an diese Werte und teilweise auch Rekorde heranzukommen. Nach exakt zwei Drittel des Monats gibt es im Ostalbkreis immer noch einige Stellen, an denen es maximal etwas getröpfelt hat. Ansonsten sind es zwischen einem und teilweise auch vier Liter pro Quadratmeter. Normalerweise fallen im vierten Monat des Jahres zwischen 50 und 60 Liter pro Quadratmeter. In Sachen Sonnenschein peilt der April 2020 den zweiten Platz an. An den ersten 20 Tagen schien die Sonne bereits über 200 Stunden. Und die, aufgrund von der ansteigenden Tageslänge, im Schnitt sonnenscheinreichste dritte Dekade steht erst noch an. Aufgrund der teils sehr kalten Nächte, ist der April bislang „nur“ zweieinhalb Grad zu warm. Für die Natur, die in der Wachstumsphase dringend lang anhaltende Niederschläge benötigt, ist die Lage bereits sehr ernst. Doch in Zeiten, in denen es scheinbar nur noch das Thema Corona (ohne die Krankheit verharmlosen zu wollen) gibt, ist die bedrohliche Entwicklung (wenn überhaupt) plötzlich nur noch am Rande wichtig.

Am Dienstag ist von Regen weiterhin keine Spur. Es gibt viel Sonnenschein bei maximal 14 bis 18, örtlich auch 19 Grad. 14 Grad gibts in Neresheim, 15 in Bopfingen, 16 in Ellwangen, 17 in Aalen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibts die 18, örtlich auch 19 Grad. Es weht weiterhin ein teils böiger Ostwind. In der Nacht zu Mittwoch ist es meist sternenklar. Es kühlt ab auf 7 bis 4 Grad. Am Mittwoch wird es ebenfalls freundlich. Die Höchsttemperatur liegt um 20 Grad. Im weiteren Wochenverlauf ändert sich beim Wetter kaum etwas. Es scheint ausgiebig die Sonne, die Werte liegen um 20 Grad. Der weitere Trend sieht in Sachen Niederschlag nicht gut aus. Bis Monatsende ist derzeit nur ganz wenig Niederschlag in Sicht.