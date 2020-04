Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen

6.50 Uhr: Diese Meldung schockierte viele Menschen im Ostalbkreis: Der größten VW- und Audi-Händler der Ostalb, Auto Wagenblast, meldet Insolvenz an. Rund 220 Mitarbeiter sind betroffen. Die Autohändler-Gruppe hat vier Standorte: in Schwäbisch Gmünd, Aalen und Heidenheim

6.20 Uhr: Können Sie sich an den April vor 13 Jahren erinnern? Kaum Regen und ganz viel Sonne. Bis vor zwei Jahren war der April 2007 außerdem auch der Wärmste seit Aufzeichnungsbeginn. Erleben wir in diesem Jahr ein Revival? Nach exakt zwei Drittel des Monats gibt es im Ostalbkreis immer noch einige Stellen, an denen es maximal etwas getröpfelt hat. So ist auch für den heutigen Dienstag Sonne satt angesagt bei maximal 14 bis 18 Grad. Wetterblogger Tim Abramowski hat sich das Aprilwetter in den vergangenen Jahren mal angeschaut - die interessante Zusammenfassung gibt es hier.

6.10 Uhr: Die Bahn meldet mehrere Verzögerungen: Die RB 13 von Aalen (6.35 Uhr) Richtung Stuttgart verspätet sich aufgrund eines kurzfristigen Personenausfalls um ca. 30 Minuten. Der IC 2164 von Aalen (7 Uhr) Richtung Stuttgart fällt aus, dafür wurde für 7 Uhr eine Ersatzfahrt mit dem IC 2904 eingerichtet.

6.05 Uhr: Achtung Autofahrer! Nach einem schweren Unfall auf der A7 brennen drei Lkw. Die Autobahn ist zwischen Dinkelsbühl/Fichtenau und Virngrundtunnel in beiden Richtungsfahrbahnen gesperrt.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Dienstag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag und die Woche wichtig ist. Jessika Preuschoff begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.