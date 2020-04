72-Jährige fällt auf falsches Gewinnversprechen rein

Westhausen. In der festen Annahme, dass sie 495.000 Euro bei einem Gewinnspiel gewonnen habe, überwies eine 72-Jährige in den vergangenen Wochen einen höheren Geldbetrag an einen Unbekannten. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein Mann die gutgläubige Frau wohl mehrfach angerufen und mit falschen Versprechungen dazu gebracht, ihm das Geld zukommen zu lassen. Als die 72-Jährige am Montag einen größeren Geldbetrag abgehoben hatte, wurde ihr Sohn aufmerksam, der dann die Polizei verständigte. Der Anrufer gab sich als Daniel Berger aus; die Überweisungen erfolgten auf das Konto eines angeblichen Herrn Güntert. Der Polizeiposten Westhausen hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen.