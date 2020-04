Es wird wieder freundlich

Wenn man das bisherige April-Wetter mit einem Filmtitel zusammenfassen müsste, würde mir auf Anhieb "Und täglich grüßt das Murmeltier" einfallen. Es ändert sich einfach nichts, gefühlt jeden Tag dasselbe Wetter - Sonnenschein in Dauerschleife. Auch am Mittwoch gibt es wieder viel Sonnenschein bei maximal 16 bis 20 Grad. 16 Grad werden es in Neresheim, 17 in Bopfingen, 18 in Ellwangen, 19 in Aalen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibts die 20 Grad. Es weht weiterhin der teils böige Ostwind. In der Nacht zu Donnerstag ist es meist klar. Es kühlt ab auf 6 bis 1 Grad. Am Donnerstag wird es (selbstverständlich) wieder freundlich, maximal 21 Grad. Der Wind lässt langsam aber sich wieder nach. Etwas "spannender" wird es am Freitag und Samstag. Es sind tatsächlich mal mehr Wolken unterwegs, doch die Sonne wird auch häufig mit von der Partie sein. Regenschauer sind nicht in Sicht. Am Samstag liegt die Höchsttemperatur bei 22 Grad und am Sonntag bei 23 Grad. Der Sonntag bringt uns schon wieder viel Sonnenschein.