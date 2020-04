Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen

9 Uhr: Superfoods sollen ernährungstechnische Alleskönner sein. Doch sind es immer nur exotische Lebensmittel, die es überteuert in den Geschäften zu kaufen gibt? Nein, auch in unserer Region gibt es gesunde Lebensmittel: Aber was genau können Linsen, Leinsamen und Dinkelmehl? Darum geht’s in diesem Teil der Serie "fit und gesund".

8.50 Uhr: Wie die Polizei mitteilt, ist es am Montag in einer Asylunterkunft in Auhausen im Donau-Ries-Kreis zu einem Brand gekommen. Der Zimmerbrand wurde gegen 20 Uhr gemeldet. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Bei Eintreffen der Rettungskräfte stand der Dachstuhl des Mehrfamilienhauses bereits in Vollbrand. Alle Bewohner (sieben Erwachsene und sechs Kinder) konnten sich in Sicherheit bringen. Ein Einwirken von außen wird zwar routinemäßig geprüft, jedoch gibt es derzeit keinerlei Anhaltspunkte für ein Vorsatzdelikt. Die Schadenshöhe dürfte ersten Schätzungen zufolge laut Polizei zwischen 200 000 und 300 000 Euro liegen.

8.26 Uhr: Macht es Sie auch so glücklich, wenn Sie die blühenden Obstbäume sehen? Knospen, Bienen, und bunte farben. Überall auf der Ostalb zeigt sich die Natur von ihrer frühlingshaften Seite. Aber können Sie die Blüten voneinander unterscheiden? Machen Sie mit bei unserem Quiz und testen Sie ihr Wissen rund um Frühlingsblüten.

7.52 Uhr: Achtung Autofahrer. Die A7 Richtung Würzburg ist zwischen Ellwangen und Dinkelsbühl/Fichtenau wegen eines Lkw-Unfalls gesperrt. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Eine örtliche Umleitung ist eingerichtet.

7.50 Uhr: Gibt es also doch Hoffnung für die 220 Wagenblast-Mitarbeiter? Seit Montag ist die Auto-Wagenblast-Gruppe im vorläufigen Insolvenzverfahren. Für die Kunden des größten VW- und Audi-Händlers der Ostalb ändert sich dadurch nichts: Der Betrieb in den Filialen Aalen, Schwäbisch Gmünd und Heidenheim läuft weiter. Das bestätigte der vorläufige Insolvenzverwalter Prof. Dr. Martin Hörmann gegenüber dieser Zeitung.

7.20 Uhr: Achtung Autofahrer! Die Polizei meldet soeben, dass es auf der A7 Richtung Würzburg zwischen dem Virngrundtunnel und Kreuz Feuchtwangen eine Gefahr durch 10 Tiere auf der Fahrbahn gibt. Fahren Sie dort bitte besonders vorsichtig!

7.10 Uhr: Und jetzt noch was fürs Herzle: Carina Wirth zaubert täglich Spaziergängern ein Lächeln ins Gesicht. „Happy Stones“ – zu deutsch: „glückliche Steine“ – heißt der Trend aus den USA, der jetzt hier bei uns angekommen ist. Wo Carina ihre Glücksbringer zum Mitnehmen auslegt können Sie hier nachlesen.

6.45 Uhr: Festzelte, Fahrgeschäfte und Besuchermassen: Volksfeste sind ideale Verbreitungsstätten für Viren. Das Oktoberfest in München ist schon abgesagt, und auch der Cannstatter Wasen steht auf der Kippe. Der baden-württembergische Sozialminister Manne Lucha (Grüne) rechnet mit einer Absage, die Stadt hat nach eigenen Angaben aber noch nicht entschieden.

6.30 Uhr: Ab Donnerstag, 23. April, wird die Landesstraße L 1070 zwischen Dehlingen und dem Riffinger Kreuz gesperrt für die Sanierung. Die Bauzeit dauert voraussichtlich bis zum 24. Juli. Die Umleitung erfolgt über Dehlingen – Härtsfeldhausen – Dorfen zum Riffinger Kreuz bzw. umgekehrt.

6.15 Uhr: In den vergangenen Tagen wehte da draußen ein teils kräftiger Ostwind. Auch heute müssen wir mit einigen Böen rechnen. Die Sonne stört sich aber nicht daran und scheint munter weiter. Die Spitzenwerte liegen heute bei um die 20 Grad. Alle Einzelheiten hat SchwäPo-Wetterblogger Tim Abramowski wie immer im Video zusammengefasst.

6.05 Uhr: Na, gab es gestern auch bei Ihnen kein anderes Thema als die angekündigte Maskenpflicht für kommende Woche? Erlaubt ist von Tüchern über selbst genähte Behelfsmasken bis hin zu chirurgischem Mundschutz alles, was vor einer Tröpfcheninfektion schützt. Wo es die Masken gibt und was zu beachten ist haben wir für Sie zusammengefasst.

6.03 Uhr: Gute Nachrichten für Berufspendler: Die Straßen im Ostalbkreis sind akutell frei und auch bei der Bahn wird für die kommende Stunde keine Verspätung mitgeteilt.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem schönen Mittwoch. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag und die Woche wichtig ist. Jessika Preuschoff begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.