Quiz: Können Sie diese Frühlingsblüten zuordnen?

Der Anblick ist herrlich: Überall recken Blumen ihre Blüten der warmen Sonne entgegen. Die Ostalb ist teilweise wie in ein buntes Blütenmeer getaucht. Aber was blüht denn da genau? Was weiß blüht, wird nicht immer zum Apfel. Feine Merkmale unterscheiden die Obstbäume. Wer es genau wissen will, achtet auf Blüte und Rinde. Haben Sie besonders schön blühende Bäume im Garten? Oder ein Schnappschuss einer beeindruckenden Streuobstwiese? Zeigen Sie uns, wie wunderschön die Ostalb gerade blüht und schicken Sie ihre Bilder an redaktion@schwaepo.de

Wir haben mit Martin Mager, dem Vorsitzenden des Bezirksverbands für Obst- und Gartenbau Schwäbisch Gmünd gesprochen. Darauf sollten Sie beim Bestimmen der Blüten achten.

Testen Sie Ihr Blütenwissen rund um die Frühlingsboten auf der Ostalb. Mandelblüte, Kirschblüte oder Bärlauch? Machen Sie mit: