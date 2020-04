29-Jähriger in psychischem Ausnahmezustand verletzt Polizistin

Aalen. In der Hirschbachunterführung hielt sich am Dienstagnachmittag gegen 15.25 Uhr ein 29-jähriger Mann auf, der lauthals herumschrie und augenscheinlich völlig verwirrt war. Das teilt die Polizei mit. Der 29-Jährige, der deutlich betrunken war, schlug nach vorbeikommenden Passanten und bewarf diese mit Bierflaschen. Vier Beamte des Polizeipräsidiums Aalen, welche zufällig durch die Unterführung gingen, wurden ebenfalls von dem 29-Jährigen mit Flaschen beworfen, wobei eine Polizistin leicht verletzt wurde. Die Beamten, die in Zivilkleidung unterwegs waren, konnten den 29-Jährigen, der sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, überwältigen, wobei der Mann heftige Gegenwehr leistete und die Beamten bespuckte. Mit einem hinzugerufenen Streifenwagen wurde der 29-Jährige zum Polizeirevier vergebracht Da er durch sein Verhalten eine erhebliche Gefährdung darstellte, wurde er auf richterliche Anweisung in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

Da die Passanten, die ebenfalls beworfen wurden weitergegangen sind, sucht die Polizei nun nach den Zeugen. Diese mögen sich bei der Polizei Aalen melden: (07361)580-114.