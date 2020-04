Unbekannte sägen Tannenbaum an

Der Baum stürzt in den Garten - verletzt wurde niemand.

Bopfingen-Flochberg. Vermutlich mit einer Motorsäge wurde von Unbekannten am Montag gegen 17.45 Uhr auf einem Grundstück in der Stauferstraße ein etwa 20 Meter hoher Tannenbaum mit einem Durchmesser von 45 Zentimeter angesägt. Das teilt die Polizei mit. Anschließend stürzte der Baum durch das Eigengewicht und durch den Wind in den etwa 2400 Quadratmeter großen Garten. Verletzt wurde dabei niemand. Der Wert des Baumes wird auf etwa 100 Euro beziffert.