Am Donnerstag wird es sonnig

Am Donnerstag strahlt die Sonne von einem meist wolkenlosen Himmel. Die Spitzenwerte liegen bei frühsommerlichen 18 bis 22 Grad. 18 Grad werden es in Neresheim, 19 in Bopfingen, 20 in Ellwangen, 21 in Aalen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibts die 22 Grad. In der Nacht zu Freitag ist es meist nur locker bewölkt. Die Tiefstwerte liegen bei 7 bis 2 Grad. Am Freitag tagsüber wechseln sich Sonne und teils dichte Wolken ab, maximal 23 Grad. Am Samstag und Sonntag wird das Wetter ganz ähnlich. Die Spitzenwerte liegen bei knapp über 20 Grad.