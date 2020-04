Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen

6.45 Uhr: Bereitet Ihnen das Wetter momentan auch so gute Laune? Dann haben wir noch mehr gute Nachrichten, denn auch heute gibt es wieder Sonne satt und frühsommerliche Temperaturem von 18 bis 22 Grad. Die Aussichten für die kommenden Tage hat unser Wettermann Tim Abramowski wie immer für Sie zusammengefasst.

6.30 Uhr: Bis Mittwoch war der Aalener Spritzenhausplatz wie leer gefegt. Während die kleinen Geschäfte am Montag schon öffnen durften, mussten die großen Händler weiter still ausharren. Ab diesem Donnerstag dürfen auch Große mit reduzierter Verkaufsfläche öffnen. Warum die Landesregierung bei der 800 Quadratmeter entscheidung doch umlenkt und was das für die Aalener Innenstadt bedeutet, können Sie hier nachlesen.

6.15 Uhr: Traditionell steht in Deutschland der 23. April in jedem Jahr ganz im Zeichen des Bieres. Denn am 23. April 1516 wurde das deutsche Reinheitsgebot proklamiert, und seitdem gilt per Gesetz: In unser Bier gehört nur Wasser, Hopfen und Gerste. Wenn Sie also heute Abend ein kühles Feierabendbier genießen, denken Sie an den Tag des ältesten Lebensmittelgesetzes. Prost!

6.03 Uhr: Auch heute gibt es gute Nachrichten für Berufspendler: Die Straßen im Ostalbkreis sind akutell frei und auch bei der Bahn wird für die kommende Stunde keine Verspätung mitgeteilt.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem schönen Mittwoch. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag und die Woche wichtig ist. Jessika Preuschoff begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.