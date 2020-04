37-Jährige versucht mit gefälschten Rezepten an Medikamente zu kommen

Aalen. Mit einem gefälschten Rezept versuchte eine 37-Jährige am Mittwochvormittag gegen 11.30 Uhr, bei einer Apotheke in der Aalener Innenstadt an verschreibungspflichtige Medikamente zu gelangen. Wie erste polizeiliche Ermittlungen ergaben, hatte die 37-Jährige in den vergangenen Tagen bereits in anderen Apotheken in Aalen und Stuttgart versucht, auf diese Weise an die Medikamente zu kommen. Die Frau wurde vorläufig festgenommen und zur Aufnahme des Sachverhalts mit zur Dienststelle genommen.