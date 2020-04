Corona: In drei Schritten einen Mundschutz selbst machen

Mund- und Nasenschutz ist in diesen heiß begehrt. Denn ab Montag gilt nun auch in Baden-Württemberg die Pflicht Mund und Nase zu bedecken - in Geschäften wie auch in öffentlichen Verkehrsmitteln. Wer es in diesen Tagen nicht schafft sich eine geeignete Maske zu besorgen oder nicht geschickt an der Nähmaschine ist, kann in wenigen Schritten selbst einen Schutz basteln. Das Aalener Haus der Jugend Aalen hat eine Videoanleitung gedreht und zeigt wie in drei Schritten aus einem Schal oder Tuch und zwei Haargummis der benötigte Schutz kreiert wird.

Schritt 1: Das quadratische Tuch ausbreiten und die obere und untere Kante zur Mitte falten. Anschließend nochmals die Kanten in die Mitte falten.

Schritt 2: Danach die Haargummis jeweils um die Enden des Tuches wickeln - wie bei einem Bonbon.

Schritt 3: Die Fläche innerhalb der Gummis etwas öffnen und die Tuchenden hineinlegen. Und schon ist die Maske fertig!

