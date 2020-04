Umfrage: Schule statt Sommerferien?

Im Mai soll es für die Abschlussklassen losgehen - ein Vorschlag von Bundestagspräsident Schäuble stößt auf Gegenwehr. Was halten Sie davon, die Sommerferien zu verkürzen? Machen Sie mit bei unserer Umfrage.

Ab Montag, 4. Mai, soll es für die Abschlussklassen wieder losgehen. Das haben die Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel beschlossen. Wir haben bei Schulleitern in Aalen nachgefragt, wie sie mit der besonderen Situation umgehen - und wie sie den Schulbetrieb wieder aufnehmen.

Ein Vorschlag, den Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble nun ins Spiel gebracht hat, sorgt hingegen für Aufsehen. In einem Gespräch mit der "Augsburger Allgemeinen" brachte er die Idee vor, die fehlende Unterrichtsszeit in die Sommerferien zu verlagern und dafür diese zu verkürzen. Was halten Sie davon? Machen Sie mit bei unserer Umfrage.