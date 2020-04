Mann stürzt bei Wanderung ab

Heubach. Bei einer Wanderung zur Teufelklinge am Donnerstagmorgen stürtze ein Mann rund 20 Meter einen Hang hinab, teilt die Polizei mit. Auf dem unbefestigten und schmalen Wanderweg musste das Ehepaar über eine quer über den Weg liegenden Baum steigen. Unmittelbar an dem Baum rutschte der 78-jährige Wandersmann gegen 10.20 Uhr ab. Dabei zog sich der Senior Verletzungen zu, konnte aber von seiner Position an dem Hang mit seiner 72-jährigen Frau sprechen. Die Bergwacht und der Rettungsdienst waren im Einsatz. Der Mann konnte etwa gegen 12 Uhr aus seiner misslichen Lage gerettet werden. Er wurde in eine Klinik verbracht.