Radfahrer bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Verkehr Schwer verletzt wurde ein Fahrradfahrer bei einem Unfall, der sich am Donnerstag kurz vor 18 Uhr auf der Landesstraße zwischen Iggingen und der B 29 ereignete. Dort kam es zum frontalen Zusammenstoß zwischen dem Fahrrad und einem Auto. Über den genauen Hergang des Unfalls hatte die Polizei zunächst noch keine klaren Erkenntnisse. Das Fahrrad wurde bei dem Zusammenprall in zwei Teile gerissen. Der Radler wurde mit dem Notarztwagen schwer verletzt in eine Klinik eingeliefert. Die Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Foto: Marius Bulling