Mit dem Imbissstand durch die Krise

Initiative Das Schaustellerpaar Weeber-Gleich verkauft nun ab Mittag Steaks und mehr an der Hauptstraße.

Essingen. Bis Cornelia Weeber-Gleich wieder hinter dem Tresen im Remsgärtle steht, wird es wohl noch eine Weile dauern. Dafür hat jetzt die Familie Weeber direkt an der Hauptstraße, am Abzweig Riedweg, einen Imbissstand eröffnet. Eine Möglichkeit für das Essinger Schaustellerpaar, während der Corona-Krise erwerbstätig zu sein.

„Essen to go ist erlaubt. Was soll man als Schausteller im Homeoffice?“, sagt Kai Weeber zu dieser Idee und der Umsetzung.

Ab Mittag werden hier Wurst und Steak, Crepe und Flammkuchen zum Mitnehmen angeboten. Sitzgelegenheiten gibt es keine, dafür genügend Platz, um Abstand zu halten. Die Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag von 12 bis 18 Uhr.