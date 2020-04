Ein ordentlicher Freitag

Am Freitag wird es auf der Ostalb nicht mehr ganz so strahlend sonnig. Es sind deutlich mehr Wolken unterwegs, die Sonne wird sich aber auch häufig zeigen. Die Spitzenwerte liegen bei 19 bis 23 Grad. 19 Grad werden es in Neresheim, 20 in Bopfingen, 21 in Ellwangen, 22 in Aalen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibts die 23 Grad. Ganz ähnlich wird das Wetter am Samstag und Sonntag. Die Temperaturen pendeln sich bei etwas über 20 Grad ein, somit bleibt es frühsommerlich warm. Niederschlag fällt höchstens in Form von punktuellen Schauern – an den allermeisten Stellen wird es trocken bleiben. Zum Wochenstart gibt es weiterhin viel Sonne, dazu gibt es maximal 23 Grad.