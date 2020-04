Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen

6.15 Uhr: Verwirrung, Zweifel und Ratlosigkeit zum Thema Schulstart. Ab dem 4. Mai sollen die ersten Schülerinnen und Schüler wieder zur Schule gehen. Aber wie soll die Wiederaufnahme des Schulbetriebs genau ablaufen? Wir haben bei unseren Schulen nachgefragt. Ein Vorschlag von Bundestagspräsident Schäuble stößt auf Gegenwehr. Was halten Sie davon, die Sommerferien zu verkürzen? Machen Sie mit bei unserer Umfrage.

6.10 Uhr: Bei einem Verkehrsunfall bei Iggingen wurde gestern ein 11-jähriger Fahrradfahrer lebensgefährlich verletzt. Hier gehts zur Polizeimeldung.

6.05 Uhr: Volle Fahrt voraus! Auf den Straßen und Schienen im Ostalbkreis ist zur aktuellen Stunde noch ruhig. Kommen Sie gut zur Arbeit.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem wunderschönen Freitag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag und die Woche wichtig ist. Jessika Preuschoff begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.