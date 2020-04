Drei jugendliche Straftäter inhaftiert

Schorndorf. Nachdem es Ende des vergangenen Jahres zu einer Häufung von Straftaten im öffentlichen Raum, insbesondere am Schorndorfer Bahnhof kam, ist es dem Polizeirevier Schorndorf und der Staatsanwaltschaft Stuttgart gemeinsam nun gelungen, die Hauptverantwortlichen zu ermitteln. Aufgrund der Vielzahl an begangenen Straftaten, darunter Raubdelikte, Körperverletzungen und Diebstähle, wurde gegen einen 15-jährigen Iraker, einen 17-jährigen Deutschen sowie einen ebenfalls 17-jährigen Syrer die Untersuchungshaft angeordnet und bereits in Vollzug gesetzt. Erfreut und erleichtert über den Ermittlungserfolg zeigte sich Polizeioberrat Markus Jatzko, Leiter des Schorndorfer Polizeireviers: "Durch intensive Ermittlungen ist es uns gelungen, die Haupträdelsführer für einen Großteil der entsprechenden Straftaten zu inhaftieren. Es zeigt sich, dass die intensivierten polizeilichen Maßnahmen zur Verbesserung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet Schorndorf Wirkung zeigen", so Jatzko.