Drogenkonsum im Ostalbkreis: rund 2000 Menschen in Behandlung

Rund 2000 Menschen aus dem Ostalbkreis werden wegen Konsum illegaler Drogen ambulant oder stationär behandelt. Das geht aus einer Hochrechnung der AOK Ostwürttemberg auf Grundlage der Diagnosen ihrer Versicherten hervor. Der Soziale Dienst der Gesundheitskasse sieht während der Corona-Krise eine verstärkte Suchtgefahr.

Cannabis, Kokain, Amphetaminen, Heroin – wegen dem Konsum einer illegalen Droge muss auch mancher Ostälbler zum Arzt oder in die Klinik. In den letzten fünf Jahren ist der Anteil der Betroffenen kontinuierlich gestiegen, zuletzt lag die Zahl der Fälle bei rund 2000, teilt die AOK mit. Die Steigerungsrate von rund einem Prozent im Jahr ist aber im Landesvergleich sehr niedrig. In ganz Baden-Württemberg wurde ein sechsprozentiges Wachstum in den letzten fünf Jahren ermittelt. Die Behandlungshäufigkeit steigt im frühen Erwachsenenalter stark an und erreicht bei den 40- bis 44-Jährigen einen Höhepunkt.



„Unsere Zahlen sind freilich nur die Spitze des Eisbergs“, meint Silke Kühner. Leiterin des Sozialen Dienstes bei der AOK Ostwürttemberg. „Behandelt werden meistens nur die, die wegen eines massiven oder eines langjährigen Konsums schließlich in ärztlicher Behandlung landen.“

„29,5 Prozent aller Erwachsenen in Deutschland haben in ihrem Leben schon einmal illegale Drogen zu sich genommen“, so die Sozialpädagogin, die sich auf aktuelle Zahlen der Deutschen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht bezieht. Cannabis sei die mit Abstand am häufigsten konsumierte illegale Substanz. Acht Prozent aller 12- bis 17-Jährigen und mit sieben Prozent fast ebenso viele Erwachsene haben in den vergangenen zwölf Monaten Cannabis konsumiert. „Alle Drogen wirken auf die Psyche“, erklärt die AOK-Expertin. „Je nach Stoff wirken sie dämpfend bis aufputschend. In jedem Fall beeinträchtigen sie aber die seelische und körperliche Gesundheit und führen zu Süchten.“

Drogenkonsum könnte während der Corona-Krise zunehmen

Kühner sieht in der derzeitigen Corona-Krise, die Gefahr, dass der Drogenkonsum stark zunehmen könnte. „Jugendliche langweilen sich und suchen den Kick, Erwachsene bekämpfen ihre Sorgen und Zukunftsängste, die in der Corona-Zeit viel größer geworden sind.“

Anlaufstellen für Hilfe

Hilfe gibt es in der Region telefonisch, etwa über die Suchtberatungsstellen bei Caritas, der Diakonie oder die Suchtbeauftragten beim Landratsamt.

In dem Selbsthilfegruppen-Verzeichnis der Kontakt- und Informationsstelle für gesundheitliche Selbsthilfegruppen (KIGS) bei der AOK Ostwürttemberg sind unter dem Schlagwort Suchterkrankung mehrere Gruppen mit Telefonnummern aufgeführt:

Link zum Selbsthilfegruppen-Verzeichnis Ostwürttemberg (PDF):

https://aok-bw-presse.de/fileadmin/mediathek/dokumente/SHG-Wegweiser-2018_KIGS.pdf