Bauwagen aufgebrochen

Dischingen. Wie die Polizei mitteilt, waren am Mittwoch Unbekannte kurz nach Mitternacht in der Mühlbergstraße unterwegs. Sie brachen das Schloss eines Bauwagens auf und gelangten so in das Innere. Auf der Suche nach Brauchbarem fanden die Einbrecher volle Getränkekisten. Diese nahmen sie mit und flüchteten. Der Polizeiposten Nattheim (Tel. 07321/7943) hat die Spuren gesichert und ermittelt jetzt, um den Einbrechern auf die Schliche zu kommen.