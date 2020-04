Explorhino: Kinder-Uni startet online

Aalen. Am heutigen Samstag, 25,April um 10.30 Uhr startet die Kinder-Uni des explorhino online. Wie wird Schall transportiert? Wie arbeitet das Ohr? Und wie funktionieren moderne Hörgeräte? Das sind nur einige der Fragen, die Prof. Dr. Annette Limberger von der Hochschule Aalen in der Kinder-Uni des explorhino beantwortet. Das Besondere: Statt in einem Hörsaal findet die Kinder-Uni mit dem Titel „Ich höre was, das du nicht hörst“ dieses Mal online statt. Genauso wie die Vorlesungen für die „großen“ Studierenden in diesem Semester.

Prof. Limberger war bereits im (leeren) Science Center unterwegs und hat Videos mit passenden Exponaten aufgenommen. Die teilnehmenden Kinder können nicht nur zuschauen, sondern sich auch aktiv einbringen und ihre Antworten und Ideen mit allen teilen.

So könnt Ihr online an der Kinder-Uni teilnehmen: Für die Übertragung wird das Programm Zoom genutzt. Kinder, die mitmachen möchten, benötigen einen Computer oder Laptop mit Internetzugang, Lautsprecher und Mikrofon. Die Installation der Zoom-App muss zugelassen werden. Die Teilnehmer wählen sich selbstständig über eine ID ein, die über die explorhino-Website bekanntgegeben wird.

Es besteht die Möglichkeit, sich für die Teilnahme die Zoom-App im Voraus herunterzuladen oder die entsprechende Aufforderung abzulehnen und dann über den Browser unter https://zoom.us/j/588198453 an der Kinder-Uni teilzunehmen.

Das explorhino Science Center und Schülerlabor bleiben als Vorsorgemaßnahme zur Vermeidung der Verbreitung des SARS-CoV-2 Coronavirus bis auf Weiteres geschlossen.