Lauterburg: 51-Jähriger fährt gegen Hausmauer

Essingen. Am Freitagabend, 24. April, fuhr ein 51-jähriger Lenker eines Fiats frontal gegen einen Anbau eines Wohnhauses in Lauterburg. Durch den Aufprall erlitt der Fahrer leichte Verletzungen, so die Polizei. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. Der Schaden am Anbau des Wohnhauses beträgt 2.000 Euro.

Laut Polizeiinformationen befuhr der 51-Jährige um 21.45 Uhr die Albstraße in Lauterburg von Bartholomä in Richtung Essingen. Kurz nach der Einmündung zur Straße Talblick kommt dieser aufgrund eines heftigen Hustenanfalls nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr den Gehweg und durchbrach eine Buchenhecke bis er dann frontal gegen einen Anbau eines Wohnhauses fuhr.