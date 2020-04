Frage der Woche: Wie finden Sie die Maskenpflicht?

Ab Montag, 27. April, muss in allen Geschäften und in öffentlichen Verkehrsmitteln Mundschutz getragen werden. Bei unserer Umfrage vom 31. März, ob die Mundschutz-Pflicht beim Einkaufen auch in Deutschland sinnvoll sei, haben sich bereits von den 1601 Stimmen 63 Prozent für die Maskenpflicht entschieden. Der Grund für die tatsächliche Durchsetzung der Maskenpflicht in Baden-Württemberg begründet Ministerpräsident Winfried Kretschmann am Dienstag, 21. April unter anderem damit, dass durch die Öffnungen der Geschäfte mehr Menschen unterwegs sind. Weitere Informationen zum Thema Maskenpflicht in Baden-Württemberg gibt es hier.

Die SchwäPo hat Menschen telefonisch gefragt, was sie von der Regel halten.