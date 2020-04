Transporter zu hoch für Tiefgarageneinfahrt 

Aalen. Eine 22-jährige Fahrerin eines Ford Transits verursachte am Samstagabend, um 20:30 Uhr, beim Einfahren in eine private Tiefgarage in der Leibnizstraße in Aalen das Einfahrtstor, das meldet die Polizei am Sonntagvormittag. Der Transporter war zu hoch für die Einfahrt und streifte mit seinem Dach das Tor. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden auf 18.000 Euro.