„Die Pandemie ist noch in vollem Gange“

Aalen. Nach wochenlangen Lockdown haben sich Bund und Länder darauf geeinigt, erste Lockerungen zuzulassen. So erfolgten in Baden-Württemberg angesichts der aktuellen Ansteckungsrate erste Öffnungen im Handel, ab dem 4. Mai werden Schülerinnen und Schüler der Abschlussjahrgänge an die Schulen zurückkehren. Um zu verhindern, dass die Zahl der Ansteckungen mit COVID-19 wieder steigt, gelten weiter strenge Sicherheitsauflagen.

Landrat Klaus Pavel, Klinik-Vorstand Professor Dr. Ulrich Solzbach, die Leiterin des Ostalb-Gesundheitsamtes, Dr. Ulrike Bopp-Haas, und die Vorsitzenden der Kreisärzteschaften im Ostalbkreis, Dr. Sebastian Hock und Dr. Erhard Bode, appellieren in einem Aufruf an alle Bürgerinnen und Bürger, die erreichten Erfolge im Kampf gegen das Corona-Virus nicht leichtfertig aufs Spiel zu setzen. Nach wie vor gelte es dringend, größte Vorsicht walten zu lassen und sich weiterhin an die Hygieneregeln, zu denen ab 27. April die Maskenpflicht gehört, sowie das Abstandsgebot zu halten.

„Bitte lassen Sie uns das Erreichte nicht durch allzu große Sorglosigkeit wieder aufs Spiel setzen! Einen Alltag, wie wir ihn aus Zeiten vor Corona kannten, wird es so lange nicht geben können, bis ein Medikament oder ein Impfstoff verfügbar ist“, so der gemeinsame Appell. Eine zweite Infektionswelle würde zu einem weiteren großen Schaden für die Wirtschaft führen und damit Arbeitsplätze und Existenzen noch mehr gefährden.

Bislang konnte eine Überlastung der Kliniken Ostalb verhindert werden. Patientinnen und Patienten mit COVID-19 erhielten in den drei Häusern in Aalen, Ellwangen und Schwäbisch Gmünd die notwendige angemessene stationäre und teils auch intensive Behandlung, sodass im Ostalbkreis wie auch bundesweit verglichen mit Italien, Frankreich oder Spanien deutlich weniger Todesfälle zu verzeichnen sind. „Natürlich ist uns bewusst, dass ein Lockdown keine dauerhafte Lösung sein kann. Es gilt, eine austarierte Lösung zu finden, die sowohl den Schutz unser aller Gesundheit als auch die Abminderung der wirtschaftlichen Folgen berücksichtigt“, betont Landrat Klaus Pavel und spricht sich für „eine Lockerung mit Augenmaß“ aus.

Dass die Corona-Pandemie noch in vollem Gange ist, zeige die große Zahl an COVID-19-Infektionen im Ostalbkreis innerhalb der letzten Woche in Pflegeeinrichtungen. Jeder sollte sich weiterhin in Geduld üben und diszipliniert an die Abstands- und Hygienevorschriften halten.