Bibliotheken öffnen wieder für Leser

Abtsgmünd. Die Bibliotheken in Abtsgmünd und Untergröningen sind ab Dienstag, 28. April, wieder geöffnet. In Abtsgmünd dürfen sich maximal fünf Personen gleichzeitig in der Bibliothek aufhalten. In Untergröningen ist nur eine Person erlaubt. Dort müssen die Besucher vorläufig klingeln, da die Eingangstür des Rathauses bis Mai geschlossen bleibt.

Die Öffnungszeiten sind in Abtsgmünd Dienstag und Donnerstag 10 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr, Mittwoch und Freitag 14 bis 18 Uhr und Samstag 10 bis 12 Uhr. Ausleihzeiten in Untergröningen sind Dienstag und Donnerstag jeweils von 15.30 bis 18 Uhr.