Erst freundlich - im Laufe des Tages wird es immer wolkiger

Der Montag startet erst noch freundlich, ab dem Nachmittag wird es allerdings immer wolkiger. In den späten Abendstunden beziehungsweise in der Nacht zu Dienstag sind erste Schauer nicht ganz ausgeschlossen. Die Spitzenwerte liegen nochmals bei frühsommerlichen 20 bis 24 Grad. 20 Grad werden es in Neresheim, 21 in Bopfingen, 22 in Ellwangen, 23 in Aalen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibts die 24 Grad. In der Nacht zu Dienstag ist es meist bewölkt, vereinzelt kann sich auch mal ein kurzer Schauer bilden. Es kühlt ab auf 10 bis 5 Grad. Im weiteren Wochenverlauf kann es immer wieder mal regnen. Die Spitzenwerte liegen anfangs noch um 20 Grad ab Donnerstag wird es dann deutlich kühler. Das freundliche Wetter macht nun erst mal Pause.