Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen

6.10 Uhr: Zum Start in die Woche teilt sich die Sonne den Himmel mit einigen Wolken. Es bleibt zunächst freundlich, aber im Laufe des Tages wird es immer wolkiger bei Temperaturen zwischen 20 bis 24 Grad. Die Wetteraussichten für diese Woche hat Tim Abramowski in seinem Wettervideo zusammengefasst.

6.05 Uhr: An diesem Montagmorgen ist es auf den Straßen im Ostalbkreis noch ruhig. Fahren Sie dennoch vorischtig und kommen Sie gut zur Arbeit.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem schönen Montag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag und die Woche wichtig ist. Jessika Preuschoff begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.