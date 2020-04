Zwei Polizisten verletzt - Vater und Sohn leisten Widerstand

Aalen. Beamten des Aalener Polizeireviers fiel am Montagmorgen gegen 00.45 Uhr in der Stuttgarter Straße ein Radfahrer auf, der ohne Beleuchtung in Richtung Landratsamt unterwegs war. Der 22-Jährige wurde in der Wilhelm-Merz-Straße angehalten und kontrolliert. Der junge Mann gab an, keine Ausweisdokumente bei sich zu haben, weshalb ein Polizist den Rucksack des Mannes durchsuchte. Dabei wurden Betäubungsmittel und Bargeld aufgefunden. Aus diesem Grund wurde dem Mann die vorläufige Festnahme erklärt. Der 22-Jährige widersetzte sich gegen sämtliche polizeiliche Maßnahmen. Auf seine Bitte hin, durft er einen Anwalt anrufen; allerdings nutzte er dieses Telefonat, um seinen Vater zu verständigen. Dieser traf kurze Zeit später ein und ging sofort schreiend und in bedrohlicher Haltung auf einen Polizisten zu. Auch eine zweite Streifenbesatzung hielt den 52-Jährigen nicht von einem weiteren Angriff auf den Beamten ab. Er wurde daraufhin zu Boden gebracht, wo ihm Handschellen angelegt werden mussten. Bei seinen Widerstandshandlungen wurden zwei Beamte leicht verletzt; auch der 52-Jährige zog sich leichte Verletzungen im Gesicht zu. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Auf richterliche Anordnung wurde noch am frühen Morgen die Wohnung des 22-Jährigen durchsucht.