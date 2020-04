Acht Fahrzeuge in Wasseralfingen zerkratzt - 25.000 Euro Schaden

Anwohner haben mehrere Jugendliche am Tatort gesehen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Aalen-Wasseralfingen. Wie die Polizei berichtet, haben Unbekannte am Samstagabend zwischen 20 und 21.30 Uhr einen Schaden versursacht, der auf rund 25.000 Euro geschätzt wird. Die Täter zerkratzten in der Jörg-Syrlin- und der Bismarckstraße acht Fahrzeuge. Anwohner hatten zur Tatzeit mehrere Jugendliche am Tatort gesehen, konnten jedoch keine Beschreibung abgeben. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: (07361)5240 entgegen.