Aalen. Wetten, Ihr könnt durch eine Postkarte steigen? Dr. Rhino zeigt Euch , wie das geht!

Ihr braucht eine Postkarte und eine Schere. Faltet die Postkarte einmal der Länge nach. Dann schneidet die Karte vom Falz her in Abständen von einem Zentimeter ein. Lasst den Schnitt etwa einen halben Zentimeter vor der Kante enden. Danach schneidet Ihr genauso auch von der offenen Seite her zwischen den ersten Schnitten die Postkarte ein. Nun die Karte am Falz aufschneiden – aber Vorsicht: Den ersten und den letzten Abschnitt nicht auftrennen! Wenn Ihr die Karte jetzt auseinander faltet, ist das Loch darin groß genug, dass Ihr hindurchpasst.