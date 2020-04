Ein wechselhafter Dienstag

Der Dienstag startet auf der Ostalb noch trocken und teilweise zeigt sich auch mal die Sonne. Spätestens ab Mittag kann es dann immer wieder mal regnen. Die Spitzenwerte gehen im Vergleich zu den vergangenen Tagen etwas zurück, maximal 16 bis 20 Grad. 16 Grad werden es in Neresheim, 17 in Bopfingen, 18 in Ellwangen, 19 in Aalen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibts die 20 Grad. In der Nacht zu Mittwoch ist es meist bewölkt, vereinzelt kann es auch etwas regnen. Die Tiefstwerte liegen bei 11 bis 8 Grad. Am Mittwoch gibt es einen munteren Wechsel aus Sonne, Wolken und einzelnen Schauern. Am Donnerstag und Freitag wird es schon wieder häufiger nass. Die Spitzenwerte liegen um 15 Grad.