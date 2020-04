Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen

6.25 Uhr: Drei Monate nach dem Sechsfachmord in Rot am See (Kreis Schwäbisch Hall) hat die Staatsanwaltschaft Ellwangen ein mögliches Motiv des 26-jährigen mutmaßlichen Täters genannt, das berichtet der SWR. Dem Mann wird Mord in sechs Fällen und zweifacher versuchter Mord vorgeworfen, wie die Staatsanwaltschaft Ellwangen am Montag mitteilte. Der Angeschuldigte soll seit längerer Zeit geplant haben, seine Mutter und seine Halbschwester wegen angeblicher Misshandlung zu töten, heißt es weiter.

6.15 Uhr: Die Meinungen in den Sozialen Medien sind zur Maskenpflicht gespalten. Aber wie lief Tag eins mit Maske ab? Wir haben uns in Aalen umgeschaut.

6.05 Uhr: Auf rund 25 000 Euro wird der Sachschaden beziffert, den Unbekannte am Samstag, zwischen 20 und 21.30 Uhr verursacht haben. In der Jörg-Syrlin- und der Bismarckstraße wurden acht Fahrzeuge zerkratzt. Anwohner hatten mehrere Jugendliche am Tatort gesehen, konnten jedoch keine Beschreibung abgeben. Um Hinweise bittet die Polizei Aalen unter (07361) 5240.

6.03 Uhr: Auf Straßen und Schienen ist im Ostalbkreis zur aktuellen Stunde alles ruhig. Kommen Sie wie immer gut zur Arbeit!

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Dienstag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag und die Woche wichtig ist. Jessika Preuschoff begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.