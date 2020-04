Falsche Renovierungsfirma betrügt Senior um 5000 Euro

Aalen-Unterkochen. Durch ein Flugblatt motiviert, nahm ein 74-Jähriger am Mittwoch Kontakt zu einer Firma auf, die auf diese Weise Renovierungsarbeiten anbot. Aufgrund seines Anrufes erhielt der Mann dann am Mittwochmittag gegen 14 Uhr Besuch des Firmenchefs, der ihm einen Kostenvoranschlag für die Renovierung einer Holztreppe in Höhe von 3000 Euro vorlegte. Der 74-Jährige erteilte den Auftrag und absprachegemäß erschienen am Freitagmorgen zwei Arbeiter. Nachdem sie ihre Tätigkeit an der Treppe aufgenommen hatten, überzeugten sie den gutgläubigen Mann davon, dass auch der Flur einer Renovierung bedürfe. Die zusätzlichen Arbeiten veranschlagten die Männer mit noch einmal 2000 Euro. Weiter erklärten sie, dass sie soeben einen Anruf von ihrem Chef erhalten hätten und kurzfristig noch eine andere Baustelle aufsuchen müssten. "Hilfsbereit" boten sie an, die gesamte Rechnungssumme gleich in bar mitzunehmen und dafür das erforderliche Material einzukaufen. Der 74-Jährige holte daraufhin tatsächlich 5000 Euro von der Bank und übergab sie den Unbekannten, die am Samstag wiederkommen und weiterarbeiten wollten. Nachdem bis Montag niemand erschien und auch der Chef auf einmal telefonisch nicht mehr zu erreichen war, erstattete der 74-Jährige Anzeige. Beamte des Polizeipostens Oberkochen haben die Ermittlungen aufgenommen.