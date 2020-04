Kapfenburg-Festival startet nicht wie geplant

Lauchheim. „Das Festival Schloss Kapfenburg kann in diesem Jahr nicht wie geplant stattfinden.“ Das teilten die Veranstalter in einem Schreiben mit. Die Stiftung befinde sich im engen Kontakt mit allen Beteiligten und lege die weitere Vorgehensweise fest. Diese werde in den Medien sowie auf den digitalen Plattformen der Stiftung veröffentlicht. Bis dahin bittet die Musikschulakademie um Geduld, da es noch keine klare Regelung gebe. „Ticketinhaber müssen sich keine Sorgen machen und werden darum gebeten, von Anrufen oder E-Mails an die Stiftung abzusehen.“