Live aus der Lola: XAVERS Nachtmusik

Musik Das Magazin gibt Musikern in der Corona-Krise mit „XAVERS kleine Nachtmusik“ eine Plattform für Auftritte. Nun geben einige von ihnen am 1. Mai per Stream ein Livekonzert.

Nichts ist in diesen Zeiten normal. Vor allem auch nicht für Musikerinnen und Musiker. Normalerweise denken diese nicht so lange darüber nach, ob sie zusagen, bei einem Livekonzert dabei zu sein. Doch diesmal musste Hariolf Erhardt vom Veranstaltungsmagazin XAVER Siyou’n’Hell fast ein wenig weichklopfen, damit das Duo bei Live in Concert: XAVERs kleine Nachtmusik am Freitag, 1. Mai, in der Aalener Lola dabei ist.

„Wir haben schon überlegt, ob wir das überhaupt machen sollen“, sagt der Bassvirtuose Hellmut Hattler. Zwei Gründe führt der Musiker an. Zum einen ist er Risikopatient, hat wegen einer Transplantation ein geschwächtes Immunsystem und wolle nach vielen Behandlungen nicht ohne Not etwas riskieren. In der Lola wird er aber in einem komplett abgetrennten Raum spielen. Zum anderen ist er nicht richtig überzeugt, ob die permanente Präsenz im Internet mittels Stream gut für Musiker ist.

Doch nun sind Hellmut Hattler und die Sängerin Siyou doch dabei, wenn zwei Stunden lang Musikerinnen und Musiker zwar im Regelfall nicht miteinander, aber doch an einem Abend nacheinander auftreten werden und dieses Festival live in den sozialen Medien gestreamt wird. „Hariolf ist ein alter Bekannter, der mit Idealismus arbeitet. Die Sympathie hat die Bedenken überwogen“, erklärt Hattler.

Ein Idealismus, den das XAVER-Team offenbar teilt. Mittlerweile mehr als 40 Videos sind in sozialen Netzwerken unter dem Titel „XAVERS kleine Nachtmusik“ erschienen. Jeden Abend eines mit einem Musiker oder einer Musikerin vor allem aus der Region. Zuhause aufgenommen von den Einzelnen. Gestreamt, geklickt, geteilt. Profis und Hobbymusiker, Pop, Klassik, Rock. „Wir haben uns dann überlegt, was wir damit nun eigentlich machen“, sagt Erhardt. So wurde die Idee eines Livekonzertes, natürlich ohne Publikum und mit viel Abstand der Künstler, geboren. Der perfekte Ort dafür konnte mit der Lola gefunden werden. Der Kontakt kam über Daniel Schwarzkopf zustande, der dort Geschäftsführer ist und zudem das SOKOMAG des XAVER macht.

Die Bühne und der Ablauf

„Wir werden dort zwar keine Bühne haben, aber einen abgesteckten Bereich“, konkretisiert Erhardt. Der werde auch schön arrangiert. Dort werden die einzelnen Sets der insgesamt neun beteiligten Künstler oder Duos eingerichtet. Alle bringen die eigenen Instrumente mit, es wird keine Umbaupausen geben. „es wird alles sehr professionell gestaltet“ versichert Erhardt. Insgesamt drei Kameras werden das Licht, Ton und Atmosphäre einfangen. „Wir halten da nicht nur einfach mit dem Handy drauf und streamen das dann“, sagt Erhardt. Jeweils zwei Sets mit zwei Liedern spielt jeder einzelne oder ein Duo. Insgesamt dauere das Konzert so rund zwei Stunden, erklärt Erhardt weiter.

Die Musikerinnen und Musiker

Nicht alle XAVER-Nachtmusiker können dabei sein, schon wegen der Menge, erklärt Hariolf Erhardt. Angefragt habe man querbeet. Mit dabei sind nun: I am Korny, Flex Flechsler (Stumpfes), Hensho (Teo), Siyou’n’Hell, Pianist Claus Wengenmayr, Steffi Stuber, Marco Kappel, Samuel Türksoy und Lorena Kirchhoffer.

„Ich freue mich unheimlich, weil ich momentan gar keine Auftritte habe und und mir auch überlegt habe, wie ich aktiv sein kann“, sagt Lorena Kirchhoffer, warum sie gleich zugesagt hat, als die Anfrage kam. Die 20-Jährige ist begeistert, dass viele unterschiedliche Künstler bei dem Konzert mitmachen.

Ohnehin ist Lorena Kirchhoffer viel auf Social Media-Kanälen unterwegs. Seit Anfang des Jahres postet sie auf Youtube wöchentlich ein Video. Aber ein solches Livekonzert wie das nun geplante ist auch ihr neu: „Ich bin echt gespannt“, sagt sie. Zudem freue sie sich, dass sie damit auch gleich Werbung für sich selbst und ihre Musik machen könne und mehr Reichweite aufbaue. „Die Menschen, die mich buchen, möchten ja auch ein Gesicht zur Musik und Hörbeispiele“, sagt die junge Sängerin, die gerade auch an einem Album mit eigenen Stücken arbeitet.

Viel Präsenz in den Onlinemedien von Musikerinnen und Musikern – gerade das sieht Hellmut Hattler mittlerweile kritisch. Obwohl Siyou’n’Hell die ersten XAVER-Nachtmusiker waren. „Im Moment gibt es eine Inflation von Musikern, die mit irgendwelchen Clips ins Netz gehen“, sagt der Bassist von Kraan.

Beim ersten XAVER-Video sei man noch gut gelaunt gewesen. Jetzt sei es aber unglaublich viel und er sehe, dass man manchmal zu dritt auf der Bühne stehe, weit voneinander entfernt – für Hattler eher nicht vorstellbar. „Ich komme aus dem Improvisieren, brauche die Nähe und Spontanität. MitSiyou’n’Hell haben wir da natürlich kein Problem. Wir sind ein Paar.“ Die allermeisten Künstler bekommen kein Geld für diese Auftritte, auch das ein Problem, das auch Hariolf Erhardt sieht. Diesmal soll es anders sein. „Wir wollen auch auf diese Problematik aufmerksam machen. Was wir sammeln, das geht komplett an die Künstler“, erklärt der XAVER-Geschäftsführer. Der Landrat habe sich bereit erklärt, das Konzert mit auf die Plattform „Gut für die Ostalb“ zu nehmen. „Er fand das eine coole Geschichte.“

Spenden statt Eintritt

Auch wenn XAVER kein Verein sei. Diese schütte die Spendeneinnahmen dann auch direkt an die Musikerinnen und Musiker aus. „Die Leute können also Eintrittsgeld bezahlen“. Erst habe man an ein Benefizkonzert gedacht, aber dann habe man es sich anders überlegt. „Den Künstlern geht es ja auch schlecht.“ Dass sie trotzdem noch da sind und Lust auf Publikum haben, können ihre Fans sehen. Beim Konzert ab Freitag ab 20 Uhr, online bei XAVER, SchwäPo, Gmünder Tagespost. aber auch bei den einzelnen Künstlern in den Netzwerken.

Und Hellmut Hattler? Sieht neben anfänglicher Skepsis viel Positives an dem Konzert. Er komme mal wieder raus aus den vier Wänden. „Musikmachen ist ja auch was Schönes. Damit kann man sich wieder ein paar Tage lang euphorisieren“, sagt er. Mit Musikhören ja bekanntlich auch.