Ceyhan Dayan bleibt Essinger

Der Ball ruht auch seit Wochen beim Fußball-Verbandsligisten TSV Essingen. Hinter den Kulissen versucht man aber dennoch, so gut es aktuell geht, an den Personalien zu feilen. Frank Sigle, Sportlicher Leiter des TSV, hat in diesen Tagen mit dem erst 19-jährigen Ceyhan Dayan um ein weiteres Jahr verlängern können. „Bei ihm freut es uns natürlich besonders, da er aus Essingen kommt. Darüber schlummert noch eine Menge Potenzial in ihm“, so Sigle.

Wenngleich es sich gerade schwierig gestaltet, ist Sigle auch bei weiteren Planungen des Kaders für die kommende Saison nicht untätig. „Es wird natürlich durch die Corona-Krise alles erheblich erschwert“, gibt er zu.