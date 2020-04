Mit Dr. Rhino eine Rakete bauen

Aalen. Dieses Mal zeigt Euch Dr. Rhino, wie ihr eine Wasserrakete ganz einfach selber bauen könnt.

Für die Wasserrakete benötigt Ihr eine PET-Plastikflasche, einen Korken, eine Luftpumpe und ein Fahrradventil.

Bohrt ein Loch durch den Korken, sodass das Ventil in das Loch passt. Dieses steckt Ihr so in den Korken, dass von oben Luft reingepumpt werden kann. Die Flasche füllt Ihr mit etwa einem Drittel Wasser. Steckt den Korken auf die Flasche und die Rakete ist fertig. Zum Abschießen pumpt Ihr mit einer Luftpumpe Luft in die Flasche, bis die Rakete davonfliegt.

Was passiert?

Durch das Pumpen wird immer mehr Luft in die Flasche gedrückt. Es entsteht ein Überdruck in der Flasche. Dieser steigt an, bis er so groß ist, dass der Korken rausgedrückt wird und die Flasche in die Luft katapultiert wird.