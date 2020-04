Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen

7 Uhr: Tolle Aktion der Fachsenfelder Narren: „Wir werden zum 1. Mai auf dem Dorfplatz beim Rathaus Fachsenfeld unsere Holzherzen an einer Wand befestigen und die Bevölkerung auffordern, die aufgestellten Herzen zu gestalten."

6.40 Uhr: Nachdem eine 32-jährige Frau in der Straße Freudental in Schwäbisch Gmünd herumgeschrien hatte, ist sie am Dienstag gegen 2 Uhr von der Polizei kontrolliert worden. Die betrunkene Frau beleidigte die Beamten und wehrte sich gegen sämtliche polizeilichen Maßnahmen. Nachdem sie sich nicht beruhigen ließ, wurde die 32-Jährige mit zur Dienststelle genommen. Da sie sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, so die Polizei, wurde sie in eine Klinik verbracht.

6.20 Uhr: Das tut den Pflanzen gut: Am heutigen Mittwoch gibt es bei uns einen Wechsel aus Sonne, Wolken und einzelnen teils kräftigen Schauern. Die Spitzenwerte am Mittwoch liegen bei 13 bis 17 Grad. Wie lange das Regenwetter anhalten soll, weiß Tim Abramowski.

6.10 Uhr: Gmünder Reisebüro-Mitarbeiter machen an diesem Mittwoch, 29. April, von 12 bis 15 Uhr auf die „verheerende Situation“ der Reisebranche durch Corona aufmerksam und fordern staatliche Unterstützung. In über 40 Städten in Deutschland gibt es Demonstrationen.

6.05 Uhr: Unser Nachbarbundesland Bayern hat die geltenden Ausgangsbeschränkungen um eine weitere Woche bis zum 10. Mai verlängert. Dabei beschloss das Kabinett aber auch verschiedene Lockerungen. So sind vom 4. Mai an Gottesdienste unter Auflagen möglich. Außerdem erlaubte Bayern ab dem 4. Mai öffentliche Versammlungen mit maximal 50 Teilnehmern. Dem Gastgewerbe stellte Söder Lockerungen der Beschränkungen um Pfingsten herum in Aussicht. Auch Baden-Württembergs Ministerpräsident hat bereits angedeutet, dass auch bei uns Gottesdienste bald stattfinden könnten. Genaueres möchte Kretschmann allerdings erst am Donnerstag bekannt geben. Lesen Sie hier alles über die Corona-Situation im Land nach.

6.03 Uhr: Gute Nachrichten für Berufspendler: Die Straßen im Ostalbkreis sind akutell frei und auch bei der Bahn wird für die kommende Stunde keine Verspätung mitgeteilt.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem schönen Mittwoch. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag und die Woche wichtig ist. Jessika Preuschoff begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.