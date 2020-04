Bewohner des Integrationszentrums Heidenheim positiv getestet

Heidenheim. 38 Bewohner des Integrationszentrums Heidenheim (IZH) sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilt das Landratsamt Heidenheim mit. Am vergangenen Montag, 27. April, wurde zunächst ein Bewohner des IZH positiv auf SARS-CoV-2 getestet. Aufgrund seiner Symptomatik wurde er stationär im Klinikum Heidenheim aufgenommen. Das Gesundheitsamt des Landkreises Heidenheim hat unverzüglich damit begonnen, die Geflüchteten sowie das Personal im IZH zu testen. Die ersten Ergebnisse sind an diesem Mittwoch eingegangen. Aktuell wurden insgesamt 38 Geflüchtete positiv auf das Coronavirus getestet. Die Ermittlungen des Gesundheitsamtes ergaben, dass auch die negativ getesteten Bewohner sowie drei Mitarbeitende des Landratsamtes als Kontaktpersonen der Kategorie 1 einzustufen sind.

Das Landratsamt Heidenheim hat daraufhin im Wege der Eilzuständigkeit auf der Grundlage des Infektionsschutzgesetzes an diesem Mittwoch, 29. April, eine Ausgangs- und Kontaktsperre für die Einrichtung angeordnet. Die Stadt Heidenheim wird dies im Rahmen der sachlichen und örtlichen Zuständigkeit in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt konkretisieren. Die Ausgangssperre gilt seit 13 Uhr.

Das Landratsamt, die Stadt Heidenheim sowie die Polizei arbeiten vor Ort Hand in Hand, um eine Ausbreitung zu verhindern. Die Maßnahmen werden eng abgestimmt und in gegenseitigem Einvernehmen umgesetzt. So werden die positiv Getesteten von den Kontaktpersonen isoliert. Der bereits seit der Inbetriebnahme des IZH beauftragte Sicherheitsdienst wird personell aufgestockt. Das Gesundheitsamt wird in regelmäßigen Abständen weitere Abstriche vornehmen.