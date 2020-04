Tims Wetterrückblick

Im April 2020 schien fast 290 Stunden lang die Sonne. Damit reiht sich der diesjährige April auf den zweiten Platz der sonnenscheinreichsten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen auf der Ostalb im Jahr 1940 ein. 2007 bleibt mit 330 Stunden unerreicht. Durch den Niederschlag seit Beginn dieser Woche sind noch einige Millimeter zusammengekommen, dennoch fällt der vierte Monat des Jahres viel zu trocken aus. Weiterer Regennachschub ist in Sicht. An diesem Donnerstag wird das Wetter ziemlich ungemütlich. Es sind den Tag über teils kräftige Schauer unterwegs. Die Spitzenwerte liegen bei 11 bis 15 Grad. Am Mai-Feiertag dominieren die Wolken, dazu kann es regnen. Die Höchsttemperatur liegt bei 15 Grad. Am Samstag gibt es keine große Wetteränderung. Es kann den Tag über häufig regnen. Die Temperaturen liegen im unveränderten Bereich. Am Sonntag wird es etwas freundlicher. Regen ist so gut wie ausgeschlossen, maximal 18 Grad. tim