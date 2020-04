Ein nasser April-Abschied

Am Donnerstag wird das Wetter ziemlich ungemütlich. Es sind den Tag über teils kräftige Schauer unterwegs. Ab und zu wird sich aber auch mal die Sonne zeigen. Die Spitzenwerte liegen bei 11 bis 15 Grad. 11 Grad werden es in Neresheim, 12 in Bopfingen, 13 in Ellwangen, 14 in Aalen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibts die 15 Grad. Am Mai-Feiertag dominieren die Wolken, dazu kann es immer wieder mal regnen. Die Höchsttemperatur liegt um 15 Grad. Am Samstag gibt es keine große Wetteränderung. Es kann den Tag über häufig regnen, meist in schauerartiger Form. Die Temperaturen liegen nahezu im unveränderten Bereich. Am Sonntag wird es insgesamt etwas freundlicher. Es gibt einen Wechsel aus vielen Wolken und etwas Sonnenschein. Regenschauer sind so gut wie ausgeschlossen, maximal 18 Grad. Nächste Woche steigen die Werte vorübergehend deutlich an. Es bleibt allerdings unbeständig. Es scheint zwar häufiger die Sonne – in leicht schwüler Luft können sich ab dem Nachmittag lokale Schauer und auch erste Gewitter bilden. Dass der Mai ähnlich trocken wird, wie der April ist sehr unwahrscheinlich. Die Langfristmodelle simulieren einen durchschnittlich nassen und leicht zu warmen Mai (0,5 bis ein Grad über dem langjährigen Mittel).