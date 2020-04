Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen

7.10 Uhr: Die Bundesregierung hat die weltweite Reisewarnung infolge der Coronavirus-Pandemie bis Mitte Juni verlängert. Diese gilt bis 14. Juni. Die Reisewarnung werde damit begründet, dass in den nächsten Wochen keine normalen Reisen ins Ausland möglich seien, hieß es. Laut dem Auswärtigen Amt sei weiterhin mit drastischen Einschränkungen im internationalen Luftverkehr und weltweiten Einreisesperren oder Quarantäneregelungen zu rechnen, meldet die Tagesschau.

7 Uhr: Gute Nachrichten für alle Pendler die heute Morgen vorhaben mit der Bahn zu fahren. Aktuell fahren alle Züge im Ostalbkreis nach Plan.

6.50 Uhr: Der baden-württembergische Landesdatenschutzbeauftragte Stefan Brink hat Schulen aufgefordert, im digitalen Unterricht auf den das Programm Zoom zu verzichten, meldet der SWR. Laut dem Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit sei Zoom insbesondere als Desktop-Version durch eine Reihe schwerer Sicherheits- und Datenschutzlücken in die Kritik geraten. Außerdem lasse die unnötige Erhebung und Verwertung von Nutzerdaten durch das Programm vermuten, dass diese auch zum Nachteil der Schüler verwendet würden, hieß es in einer Mitteilung vom Mittwoch.

6.35 Uhr: Schneller als gedacht sind sie vorbei, die fetten Haushaltsjahre mit überquellenden Steuereinnahmen. Die Corona-Krise, der wochenlange Shutdown mitsamt seinen volkswirtschaftlichen Auswirkungen, bringt auch die Stadt Aalen in Finanznöte. OB Thilo Rentschler macht die Rechnung auf: Dem aktuellen Haushalt liegt ein Planansatz von Steuereinnahmen in Höhe von insgesamt mehr als 107 Millionen Euro zugrunde. Stand jetzt sei davon auszugehen, dass etwa ein Drittel dieser Einnahmen wegbrechen werden – also mindestens 30 Millionen Euro.

6.20 Uhr: Am Donnerstag wird das Wetter ziemlich ungemütlich. Es sind den Tag über teils kräftige Schauer unterwegs. Ab und zu wird sich aber auch mal die Sonne zeigen. Die Spitzenwerte liegen bei 11 bis 15 Grad. 11 Grad werden es in Neresheim, 12 in Bopfingen, 13 in Ellwangen, 14 in Aalen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibts die 15 Grad. Die Wetteraussichten für das Wochenende hat Tim Abramowski in seinem Wettervideo.

6.10 Uhr: Achtung Bahnfahrer der IC 2164 Ellwangen (6. 47 Uhr) über Aalen (7 Uhr) und Schwäbisch Gmünd (7.16 Uhr) in Richtung Stuttgart hat aktuell 16 Minuten Verspätung. Der Grund ist eine Technische Störung am Zug.

6.05 Uhr: Die Straßen im Ostalbkreis sind derzeit frei. Sie müssen aktuell mit keinen größeren Verzögerungen durch Stau rechnen. Kommen Sie gut an Ihr Ziel.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Donnerstag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Jana Thiele begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.