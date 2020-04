Aalen: Unbekannte greifen 67-Jährigen an

Aalen. Laut Polizeiinformationen wurde am Mittwochabend ein 67-jähriger Fußgänger am Aalener Bahnhof/ZOB von drei bisher unbekannten Personen körperlich angegangen. Zuvor stellte sich die drei-köpfige Gruppe, ohne ersichtlichen Grund, dem Mann in den Weg. Als der Geschädigte von einer dieser Personen körperlich angegangen wurde, setzte er sich zur Wehr, stieß den Angreifer zu Boden und flüchtete in Richtung Wilhelm-Zapf-Straße. Eine weitere Person aus der Gruppe verfolgte den Geschädigten und wollte anschließend auf ihn einschlagen. Dies wurde aber von einer vierten, bislang unbekannten Person verhindert. Der 67-Jährige blieb unverletzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240 entgegen.