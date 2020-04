Schwerverletzte Person am Ellwanger Mühlgraben

Die Ermittlungen halten an.

Ellwangen. Am Ellwanger Mühlgraben ist am Donnerstagmittag eine schwerverletzte Person aufgefunden worden. Das bestätigt die Polizei auf Nachfrage dieser Zeitung. Derzeit sind Polizei und Rettungskräfte im Einsatz. Mehr Informationen zum Tatbestand sind momentan nicht bekannt. Die Ermittlungen halten an. Diese Meldung wird aktualisiert.