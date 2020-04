Solidarität im Zeichen von Corona

Benefiz Seit über 30 Jahren stellt sich die Bäckerei Dickenherr in Oberkochen in den Dienst der Ärmsten im Slum-Gebiet von Kariobangi in Nairobi im Rahmen der Partnerschaft der katholischen Kirchengemeinde Sankt Peter und Paul. „Das ist gerade jetzt in dieser schwierigen Zeit eine Herzenssache“, betonte Bäckermeister Ulrich Dickenherr bei der Spendenübergabe, die namens des Ausschusses „Mission-Entwicklung-Frieden“ Barbara Adolf in Empfang nahm. Sechs Wochen lang ging das „Altdeutsche Landbrot“ über die Verkaufstheke, für jeden verkauften Laib wurde ein Teil für die „Solibrot-Aktion“ abgezwackt und Ulrich Dickenherr rundete die Spende auf 500 Euro auf. Text/Foto: ls