Mysteriöse Handwerker flüchten nachdem Bankangestellte die Polizei ruft

Bopfingen-Oberdorf. Im Laufe des Donnerstags führten drei bislang unbekannter Männer in der Adalbert-Stifter-Straße in Oberndorf Dacharbeiten an einem Schuppen durch und verlangten daraufhin 7.000 Euro. Der vor Beginn der Arbeiten mündliche angesprochene Kostenvoranschlag belief sich auf 100 Euro, wie die Polizei mitteilt. Nach Fertigstellung der nicht fachmännisch durchgeführten Dacharbeiten verlangten die Männer zunächst 7.000 Euro und schließlich 4.500 Euro.

Da der Auftraggeber die Arbeiter zunächst nicht bar bezahlen konnte, fuhren sie mit ihm zu einer nahegelegenen Bank. Eine aufmerksame Bankmitarbeiterin verständigte die Polizei, woraufhin sich die Arbeiter entfernten. Die Arbeiter fuhren einen schwarzen Kombi. Sie trugen schwarze Arbeitskleidung mit orangenen Streifen.

Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten in Bopfingen unter der Rufnummer (07362) 96020 entgegen.