Polizei: Betäubungsmittel bei Personenkontrolle aufgefunden

Aalen-Wasseralfingen. Bei einer Personenkontrolle am Donnerstag fanden Beamte in Wasseralfingen Betäubungsmittel. Das teilt die Polizei mit. Demnach wollte eine Streife um 23.50 Uh ein in der Schlossergasse einen wartendes Auto kontrollieren. Als der Fahrer die Streife erkannte ergriff er die Flucht. Nach kurzer Fahndung konnte er zusammen mit einer weiteren Person in der Binsengasse angetroffen werden. Bei der anschließenden Personenkontrolle stellte sich heraus, dass die beiden 18 und 27 Jahre alten Männer Betäubungsmittel bei sich hatten. Die Beiden werden nun angezeigt.